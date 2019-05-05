Спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич заявил, что между немецким клубом и "Реалом" нет договоренности по трансферу форварда Луки Йовича.

Ранее испанское издание AS сообщило, что мадридский клуб согласовал переход 21-летнего сербского форварда за 60 миллионов евро.

– С "Реалом" не было контактов, – цитирует Бобича ESPN. – На этот раз мне не нужно прибегать к белой лжи, они правда еще не выходили на связь.

​В нынешнем сезоне Лука Йович в составе "Айнтрахта" провел 44 матча, забил 26 мячей и отдал 7 результативных передач.