«Айнтрахт» одержал 500-ю домашнюю победу в истории Бундеслиги
«Айнтрахт» одержал 500-ю домашнюю победу за всю историю выступлений в Бундеслиге. Исторический результат был зафиксирован 21 ноября в матче десятого тура с «Хоффенхаймом» во Франкфурте-на-Майне. Хозяева выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Джонатана Буркардта.
Буркардт открыл счет на 25-й минуте, завершив передачу Ансгара Кнауффа из правой части штрафной. Незадолго до перерыва команды обменялись нереализованными пенальти. Сначала вратарь «Айнтрахта» Ноа Атуболу отразил удар Андрея Крамарича, а затем голкипер «Хоффенхайма» Оливер Бауманн остановил самого Буркардта.
Во втором тайме «Хоффенхайм» пытался отыграться, но франкфуртцы сохранили преимущество. В добавленное время защитник гостей Озан Кабак получил красную карточку.
Победа стала для «Айнтрахта» второй за последние три игры чемпионата.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|10
|7
|3
|0
|17-7
|24
|
2
|Бавария
|10
|6
|4
|0
|30-10
|22
|
3
|Фрайбург
|10
|7
|1
|2
|21-10
|22
|
4
|РБ Лейпциг
|10
|7
|0
|3
|32-14
|21
|
5
|Байер
|10
|6
|1
|3
|24-17
|19
|
6
|Вердер
|10
|5
|3
|2
|21-15
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|3
|3
|16-20
|15
|
8
|Штутгарт
|10
|4
|1
|5
|15-15
|13
|
9
|Эльферсберг
|10
|4
|1
|5
|17-19
|13
|
10
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|23-21
|12
|
11
|Хоффенхайм
|10
|4
|0
|6
|16-18
|12
|
12
|Гамбург
|10
|4
|0
|6
|10-24
|12
|
13
|Майнц
|10
|3
|1
|6
|19-22
|10
|
14
|Кельн
|10
|2
|4
|4
|11-15
|10
|
15
|Падерборн
|10
|2
|4
|4
|8-15
|10
|
16
|Шальке
|10
|1
|4
|5
|5-11
|7
|
17
|Унион Б
|10
|1
|4
|5
|8-26
|7
|
18
|Боруссия М
|10
|1
|1
|8
|12-26
|4
|27.11
|22:30
|Вердер – Боруссия М
|- : -
|28.11
|17:30
|Кельн – Эльферсберг
|- : -
|28.11
|17:30
|Гамбург – Бавария
|- : -
|28.11
|17:30
|Майнц – Унион Б
|- : -
|28.11
|17:30
|Падерборн – Шальке
|- : -
|28.11
|20:30
|Штутгарт – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.11
|17:30
|Фрайбург – РБ Лейпциг
|- : -
|29.11
|19:30
|Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|29.11
|21:30
|Боруссия Д – Байер
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Патрик Шик
Байер
|9
|
|
Михаэль Грегорич
Аугсбург
|7
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Антонио Нуса
РБ Лейпциг
|7
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Феликс Удуохай
Унион Б
|6
|1
|3
|
|
Озан Кабак
Хоффенхайм
|10
|1
|2
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|2
|1
|0