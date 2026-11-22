«Айнтрахт» одержал 500-ю домашнюю победу в истории Бундеслиги

«Айнтрахт» одержал 500-ю домашнюю победу за всю историю выступлений в Бундеслиге. Исторический результат был зафиксирован 21 ноября в матче десятого тура с «Хоффенхаймом» во Франкфурте-на-Майне. Хозяева выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Джонатана Буркардта.

Буркардт открыл счет на 25-й минуте, завершив передачу Ансгара Кнауффа из правой части штрафной. Незадолго до перерыва команды обменялись нереализованными пенальти. Сначала вратарь «Айнтрахта» Ноа Атуболу отразил удар Андрея Крамарича, а затем голкипер «Хоффенхайма» Оливер Бауманн остановил самого Буркардта.

Во втором тайме «Хоффенхайм» пытался отыграться, но франкфуртцы сохранили преимущество. В добавленное время защитник гостей Озан Кабак получил красную карточку.

Победа стала для «Айнтрахта» второй за последние три игры чемпионата.