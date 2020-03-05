«Айнтрахт» обыграл «Вердер» в Кубке Германии
«Айнтрахт» вышел в полуфинал Кубка Германии. В 1/4 финала франкфуртская команда обыграла «Вердер» (2:0).
Кубок Германии
1/4 финала
«Айнтрахт Ф» — «Вердер» — 2:0 (1:0)
Голы: Андре Силва, 45+6 — с пенальти (1:0). Камада, 60 (2:0).
«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Чэндлер (Да Коста, 77), Туре, Н`Дика, Ильзанкер, Костич, Соу, Камада (Кор, 82), Андре Силва (Гонсалу Пасьенсия, 90).
«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Мойсандер, Фогт (Саджент, 82), Гебре Селассие, Аугустинссон (Вольтемаде, 90+1), Классен, Биттенкурт (Осако, 66), Эггештайн, Зельке, Рашица.
Предупреждения: Абраам, 34. Биттенкурт, 45+6. Зельке, 80. Хинтереггер, 80.
Удаление: Костич, 90+1.
Судья: Цвайер.
4 марта. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».