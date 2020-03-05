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«Айнтрахт» обыграл «Вердер» в Кубке Германии

00:51
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«Айнтрахт» вышел в полуфинал Кубка Германии. В 1/4 финала франкфуртская команда обыграла «Вердер» (2:0).

Кубок Германии

1/4 финала

«Айнтрахт Ф» — «Вердер» — 2:0 (1:0)

Голы: Андре Силва, 45+6 — с пенальти (1:0). Камада, 60 (2:0).

«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Чэндлер (Да Коста, 77), Туре, Н`Дика, Ильзанкер, Костич, Соу, Камада (Кор, 82), Андре Силва (Гонсалу Пасьенсия, 90).

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Мойсандер, Фогт (Саджент, 82), Гебре Селассие, Аугустинссон (Вольтемаде, 90+1), Классен, Биттенкурт (Осако, 66), Эггештайн, Зельке, Рашица.

Предупреждения: Абраам, 34. Биттенкурт, 45+6. Зельке, 80. Хинтереггер, 80.

Удаление: Костич, 90+1.

Судья: Цвайер.

4 марта. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

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