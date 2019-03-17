"Айнтрахт" обыграл "Нюрнберг" благодаря голу Хинтереггера

"Айнтрахт" с минимальным счетом победил "Нюрнберг" в матче 26-го тура чемпионата Германии (1:0). Единственный гол забил защитник Мартин Хинтереггер.

"Айнтрахт" набрал 46 очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице. "Нюрнберг" с 13 баллами занимает последнюю строчку.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

26-й тур

"Айнтрахт Ф" - "Нюрнберг" - 1:0 (1:0)

Гол: Хинтереггер, 31.

"Айнтрахт Ф": Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Туре, Фернандеш, Хасебе, Роде, Костич (Виллемс, 86), Гачинович, Йович (Ребич, 76), Гонсалу Пасьенсия (Алле, 63).

"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк, Кубо (Марграйттер, 83), Тилльманн (Салли, 59), Эррас, Левен, Исхак (Кнелль, 68).

Предупреждения: Салли, 69. Мюль, 90+2.

Судья: Штайнхаус.

17 марта. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".

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