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«Айнтрахт» объявил о трансфере игрока из «Валенсии»

13:52
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Вингер молодежной команды «Валенсии» Фабио Бланко продолжит свою карьеру в составе «Айнтрахта», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Соглашение с 17-летним испанским вингером рассчитано на два года с опцией продления контракта на дальнейший срок. Футболист достанется немецкому клубу бесплатно, так как предстоящим летом у него завершиться контракт с «Валенсией».

Бланко пока еще не дебютировал на профессиональном уровне и выступает за юношеские команды «Валенсии».

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