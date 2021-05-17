«Айнтрахт» объявил о трансфере игрока из «Валенсии»
13:52
Вингер молодежной команды «Валенсии» Фабио Бланко продолжит свою карьеру в составе «Айнтрахта», сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Соглашение с 17-летним испанским вингером рассчитано на два года с опцией продления контракта на дальнейший срок. Футболист достанется немецкому клубу бесплатно, так как предстоящим летом у него завершиться контракт с «Валенсией».
Бланко пока еще не дебютировал на профессиональном уровне и выступает за юношеские команды «Валенсии».
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