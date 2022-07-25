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«Айнтрахт» назвал стоимость защитника Ндика. Французом интересуется «Милан» и «Тоттенхэм»

«Айнтрахт» собирается заработать на продаже Ндика 18-20 миллионов евро
Руслан Минаев
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«Айнтрахт» назвал стоимость защитника Эвана Ндика. Как сообщает Tuttosport, немецкий клуб хочет заработать на продаже 22-летнего француза 18-20 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана» и «Тоттенхэма», которые считают, что сумма слишком завишенная. Ведь через год у Ндика заканчивается контракт и он может уйти бесплатно.

В сезоне-2021/22 Ндика забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
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