«Айнтрахт» назвал стоимость защитника Ндика. Французом интересуется «Милан» и «Тоттенхэм»
«Айнтрахт» собирается заработать на продаже Ндика 18-20 миллионов евро
«Айнтрахт» назвал стоимость защитника Эвана Ндика. Как сообщает Tuttosport, немецкий клуб хочет заработать на продаже 22-летнего француза 18-20 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана» и «Тоттенхэма», которые считают, что сумма слишком завишенная. Ведь через год у Ндика заканчивается контракт и он может уйти бесплатно.
В сезоне-2021/22 Ндика забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.
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4
|РБ Лейпциг
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5
|Унион Б
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6
|Фрайбург
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8
|Майнц
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9
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10
|Боруссия М
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11
|Айнтрахт Ф
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12
|Вольфсбург
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13
|Бохум
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|0-0
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14
|Аугсбург
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|0-0
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15
|Штутгарт
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|0-0
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16
|Герта
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|0-0
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17
|Шальке
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18
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
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|7.08
|18:30
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Кельн – Шальке
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