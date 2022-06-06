«Айнтрахт» начал переговоры о новом контракте с полузащитником Костичем

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич получил предложение о продлении контракта с клубом из Франкфурта. Стороны уже начали активную фазу переговоров, сообщает Bild.

Ранее появилась информация, что в игроке заинтересован «Тоттенхэм». Руководство лондонцев сделало предложение 29-летнему сербу по поводу возможного перехода.

В сезоне-2021/2022 полузащитник провел 43 матча, забив 7 голов и сделав 15 голевых передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Действующий контракт хавбека с «Айнтрахтом» рассчитан до 2023 года.