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Сегодня, 08:28

«Айнтрахт» начал переговоры о новом контракте с полузащитником Костичем

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич получил предложение о продлении контракта с клубом из Франкфурта. Стороны уже начали активную фазу переговоров, сообщает Bild.

Ранее появилась информация, что в игроке заинтересован «Тоттенхэм». Руководство лондонцев сделало предложение 29-летнему сербу по поводу возможного перехода.

В сезоне-2021/2022 полузащитник провел 43 матча, забив 7 голов и сделав 15 голевых передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Действующий контракт хавбека с «Айнтрахтом» рассчитан до 2023 года.

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
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 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
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 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
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 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
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 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
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 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
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 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
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 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
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 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
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 Герта 34 9 6 19 37-71 33
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18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
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Боруссия Д – Герта
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14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 5 : 1
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
 2 : 2
14.05 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 2 : 2
14.05 16:30
Унион Б – Бохум
 3 : 2
14.05 16:30
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 35
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

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Боруссия Д

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Томас Мюллер

Бавария

 15
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И К Ж
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Вольфсбург

 29 2 3
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Александр Хак

Майнц

 28 1 6
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