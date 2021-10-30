«Айнтрахт» спасся от поражения в матче с «Лейпцигом»
«Айнтрахт» и «Лейпциг» сыграли вничью (1:1) в матче 10-го тура чемпионата Германии.
На 35-й минуте счет в матче открыл Юссуф Поульсен. Тута в концовке игры сравнял результат.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
10-й тур
«Айнтрахт Ф» — «РБ Лейпциг» — 1:1 (0:1)
Голы: Поульсен, 35 (0:1). Тута, 90+4 (1:1).
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хинтереггер, Дурм (Ламмерс, 71), Туре (Баркок, 59), Н`Дика, Тута, Костич, Хрустич (Хауге, 59), Соу, Камада, Борре (Ахе, 82).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Мукьеле, Симакан, Гвардиол, Кампль (Лаймер, 65), Нкунку (Ольмо, 89), Собослои (Форсберг, 82), Айдара, Анхелиньо, Поульсен (Андре Силва, 65).
Предупреждения: Трапп, 69. Гулачи, 90+3.
Судья: Шлагер.
30 октября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Дойче Банк Парк».
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