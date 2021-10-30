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«Айнтрахт» спасся от поражения в матче с «Лейпцигом»

21:32
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«Айнтрахт» и «Лейпциг» сыграли вничью (1:1) в матче 10-го тура чемпионата Германии.

На 35-й минуте счет в матче открыл Юссуф Поульсен. Тута в концовке игры сравнял результат.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

10-й тур

«Айнтрахт Ф» — «РБ Лейпциг» — 1:1 (0:1)

Голы: Поульсен, 35 (0:1). Тута, 90+4 (1:1).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хинтереггер, Дурм (Ламмерс, 71), Туре (Баркок, 59), Н`Дика, Тута, Костич, Хрустич (Хауге, 59), Соу, Камада, Борре (Ахе, 82).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Мукьеле, Симакан, Гвардиол, Кампль (Лаймер, 65), Нкунку (Ольмо, 89), Собослои (Форсберг, 82), Айдара, Анхелиньо, Поульсен (Андре Силва, 65).

Предупреждения: Трапп, 69. Гулачи, 90+3.

Судья: Шлагер.

30 октября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Дойче Банк Парк».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Евгений Петров все материалы автора
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