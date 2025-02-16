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«Айнтрахт» дома обыграл «Хольштайн» в бундеслиге

Сергей Ярошенко

«Айнтрахт» дома обыграл «Хольштайн» в 22-м туре немецкой бундеслиги — 3:1.

Счет на 18-й минуте открыл полузащитник хозяев Хуго Ларссон, на 37-й минуте отличился защитник Тута, третий гол на счету хавбека Джана Узуна (60-я). На 45-й минуте пенальти в ворота «Хольштайна» не реализовал форвард Юго Экитике.

Единственный мяч в составе гостей забил вингер Финн Порат на 72-й минуте.

«Айнтрахт» набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги. «Хольштайн» с 13 очками занимает последнюю 18-строчку.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 22-й тур.
16 февраля 2025, 19:30. Дойче Банк Парк (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
3:1
Хольштайн

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Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Хольштайн Киль
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 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 4 4 0 0 9-2 12
2
 Бавария 4 3 1 0 14-2 10
3
 Фрайбург 4 3 1 0 12-3 10
4
 Аугсбург 4 2 1 1 11-6 7
5
 Байер 4 2 1 1 10-5 7
6
 Майнц 4 2 1 1 10-6 7
7
 Эльферсберг 4 2 1 1 8-7 7
8
 Вердер 4 2 1 1 8-8 7
9
 РБ Лейпциг 4 2 0 2 9-5 6
10
 Айнтрахт Ф 4 1 2 1 9-10 5
11
 Шальке 4 1 2 1 3-4 5
12
 Падерборн 4 1 1 2 3-5 4
13
 Кельн 4 1 1 2 6-9 4
14
 Хоффенхайм 4 1 0 3 7-10 3
15
 Штутгарт 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гамбург 4 1 0 3 2-13 3
17
 Унион Б 4 0 1 3 4-17 1
18
 Боруссия М 4 0 0 4 6-16 0
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9.10 21:30 Боруссия Д – Вердер - : -
10.10 16:30 Аугсбург – Бавария - : -
10.10 16:30 Хоффенхайм – Гамбург - : -
10.10 16:30 Майнц – Байер - : -
10.10 16:30 Падерборн – Штутгарт - : -
10.10 16:30 Унион Б – Эльферсберг - : -
10.10 19:30 РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф - : -
11.10 16:30 Кельн – Боруссия М - : -
11.10 18:30 Фрайбург – Шальке - : -
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И К Ж
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