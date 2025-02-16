«Айнтрахт» дома обыграл «Хольштайн» в бундеслиге

«Айнтрахт» дома обыграл «Хольштайн» в 22-м туре немецкой бундеслиги — 3:1.

Счет на 18-й минуте открыл полузащитник хозяев Хуго Ларссон, на 37-й минуте отличился защитник Тута, третий гол на счету хавбека Джана Узуна (60-я). На 45-й минуте пенальти в ворота «Хольштайна» не реализовал форвард Юго Экитике.

Единственный мяч в составе гостей забил вингер Финн Порат на 72-й минуте.

«Айнтрахт» набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги. «Хольштайн» с 13 очками занимает последнюю 18-строчку.