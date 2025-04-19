«Айнтрахт» хочет получить за Экитике 100 миллионов евро

«Айнтрахт» готов летом расстаться с нападающим Юго Экитике. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, владалец клуба хочет получить за 22-летнего француза не менее 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» может расстаться с игроком за 80 миллионов евро. Действующий контракт Юго рассчитан до 2029 года.

В этом сезоне Экитике забил 21 гол и сделал 9 результативных передач во всех турнирах.