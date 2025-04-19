«Айнтрахт» хочет получить за Экитике 100 миллионов евро
«Айнтрахт» готов летом расстаться с нападающим Юго Экитике. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, владалец клуба хочет получить за 22-летнего француза не менее 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» может расстаться с игроком за 80 миллионов евро. Действующий контракт Юго рассчитан до 2029 года.
В этом сезоне Экитике забил 21 гол и сделал 9 результативных передач во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|29
|21
|6
|2
|83-29
|69
|
2
|Байер
|29
|18
|9
|2
|63-34
|63
|
3
|Айнтрахт Ф
|29
|15
|6
|8
|58-42
|51
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|13
|9
|7
|47-37
|48
|
5
|Майнц
|29
|13
|7
|9
|46-34
|46
|
6
|Фрайбург
|29
|13
|6
|10
|40-45
|45
|
7
|Боруссия М
|29
|13
|5
|11
|46-43
|44
|
8
|Боруссия Д
|29
|12
|6
|11
|54-45
|42
|
9
|Вердер
|29
|12
|6
|11
|47-54
|42
|
10
|Аугсбург
|29
|11
|9
|9
|33-40
|42
|
11
|Штутгарт
|29
|11
|7
|11
|52-46
|40
|
12
|Вольфсбург
|29
|10
|8
|11
|51-45
|38
|
13
|Унион Б
|29
|9
|8
|12
|27-39
|35
|
14
|Хоффенхайм
|29
|7
|9
|13
|36-52
|30
|
15
|Ст-Паули
|29
|8
|5
|16
|25-35
|29
|
16
|Хайденхайм
|29
|6
|4
|19
|32-56
|22
|
17
|Хольштайн
|29
|4
|6
|19
|40-70
|18
|
18
|Бохум
|29
|4
|6
|19
|28-62
|18
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|16:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|- : -
|19.04
|16:30
|
Хайденхайм – Бавария
|- : -
|19.04
|16:30
|
Майнц – Вольфсбург
|- : -
|19.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Хольштайн
|- : -
|19.04
|16:30
|
Вердер – Бохум
|- : -
|19.04
|19:30
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|20.04
|16:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.04
|18:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|20.04
|20:30
|
Ст-Паули – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|17
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|П
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|10
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|25
|2
|4
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|23
|1
|5
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