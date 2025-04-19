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Сегодня, 00:53

«Айнтрахт» хочет получить за Экитике 100 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
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Юго Экитике.
Фото Reuters

«Айнтрахт» готов летом расстаться с нападающим Юго Экитике. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, владалец клуба хочет получить за 22-летнего француза не менее 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» может расстаться с игроком за 80 миллионов евро. Действующий контракт Юго рассчитан до 2029 года.

В этом сезоне Экитике забил 21 гол и сделал 9 результативных передач во всех турнирах.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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 И В Н П +/- О
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 Бавария 29 21 6 2 83-29 69
2
 Байер 29 18 9 2 63-34 63
3
 Айнтрахт Ф 29 15 6 8 58-42 51
4
 РБ Лейпциг 29 13 9 7 47-37 48
5
 Майнц 29 13 7 9 46-34 46
6
 Фрайбург 29 13 6 10 40-45 45
7
 Боруссия М 29 13 5 11 46-43 44
8
 Боруссия Д 29 12 6 11 54-45 42
9
 Вердер 29 12 6 11 47-54 42
10
 Аугсбург 29 11 9 9 33-40 42
11
 Штутгарт 29 11 7 11 52-46 40
12
 Вольфсбург 29 10 8 11 51-45 38
13
 Унион Б 29 9 8 12 27-39 35
14
 Хоффенхайм 29 7 9 13 36-52 30
15
 Ст-Паули 29 8 5 16 25-35 29
16
 Хайденхайм 29 6 4 19 32-56 22
17
 Хольштайн 29 4 6 19 40-70 18
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 Бохум 29 4 6 19 28-62 18
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