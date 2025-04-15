«Айнтрахт» готов отпустить Экитике за 100 миллионов евро

Форвард «Айнтрахта» Юго Экитике может продолжить карьеру в Англии, сообщает Bild.

По сведениям источника, на 22-летнего француза претендуют «Арсенал» и «Тоттенхэм». При этом немецкий клуб готов расстаться с игроком за сумму около 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Экитике провел 42 матча, в которых забил 21 гол и сделал 9 результативных передач.