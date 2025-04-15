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15 апреля, 03:58

«Айнтрахт» готов отпустить Экитике за 100 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Айнтрахта» Юго Экитике может продолжить карьеру в Англии, сообщает Bild.

По сведениям источника, на 22-летнего француза претендуют «Арсенал» и «Тоттенхэм». При этом немецкий клуб готов расстаться с игроком за сумму около 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Экитике провел 42 матча, в которых забил 21 гол и сделал 9 результативных передач.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 29 21 6 2 83-29 69
2
 Байер 29 18 9 2 63-34 63
3
 Айнтрахт Ф 29 15 6 8 58-42 51
4
 РБ Лейпциг 29 13 9 7 47-37 48
5
 Майнц 29 13 7 9 46-34 46
6
 Фрайбург 29 13 6 10 40-45 45
7
 Боруссия М 29 13 5 11 46-43 44
8
 Боруссия Д 29 12 6 11 54-45 42
9
 Вердер 29 12 6 11 47-54 42
10
 Аугсбург 29 11 9 9 33-40 42
11
 Штутгарт 29 11 7 11 52-46 40
12
 Вольфсбург 29 10 8 11 51-45 38
13
 Унион Б 29 9 8 12 27-39 35
14
 Хоффенхайм 29 7 9 13 36-52 30
15
 Ст-Паули 29 8 5 16 25-35 29
16
 Хайденхайм 29 6 4 19 32-56 22
17
 Хольштайн 29 4 6 19 40-70 18
18
 Бохум 29 4 6 19 28-62 18
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19.04 16:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 - : -
19.04 16:30
Хайденхайм – Бавария
 - : -
19.04 16:30
Майнц – Вольфсбург
 - : -
19.04 16:30
РБ Лейпциг – Хольштайн
 - : -
19.04 16:30
Вердер – Бохум
 - : -
19.04 19:30
Унион Б – Штутгарт
 - : -
20.04 16:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
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Боруссия Д – Боруссия М
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Бавария

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Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 15
П
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Майкл Олисе

Майкл Олисе

Бавария

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Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

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И К Ж
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Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 25 2 4
Марко Фридль

Марко Фридль

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Нико Шлоттербек

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Боруссия Д

 23 1 5
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