«Айнтрахт» готов отпустить Андре Силву в «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов евро

Франкфуртский «Айнтрахт» готов продать нападающего Андре Силву в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Express.

По информации источника, немецкий клуб ответил на запрос «красных дьяволов» по 25-летнему португальцу, заявив, что согласен отпустить футболиста за сумму в 40 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Силва провел 31 матч за «Айнтрахт», на его счету 26 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 42 миллиона евро.