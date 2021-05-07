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«Айнтрахт» готов отпустить Андре Силву в «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов евро

07:59
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Франкфуртский «Айнтрахт» готов продать нападающего Андре Силву в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Express.

По информации источника, немецкий клуб ответил на запрос «красных дьяволов» по 25-летнему португальцу, заявив, что согласен отпустить футболиста за сумму в 40 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Силва провел 31 матч за «Айнтрахт», на его счету 26 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 42 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/sport/football/1432684/Man-Utd-Erling-Haaland-Eintracht-Frankfurt-Transfer-Andre-Silva-35m

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