«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Майнцем»

«Айнтрахт» сыграл вничью с «Майнцем» (1:1) в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии. На гол Карима Онисиво хозяева ответили точным ударом Айдина Хрустича.

«Айнтрахт» имеет 57 очков и на данный момент занимает пятое место. У «Майнца» 36 очков и 12-я позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

32-й тур

«Айнтрахт Ф» — «Майнц» — 1:1 (0:1)

Голы: Онисиво, 11 (0:1). Хрустич, 85 (1:1).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Хинтереггер, Дурм (Чэндлер, 64), Тута (Юнес, 65), Роде (Хрустич, 29), Костич, Соу (Ильзанкер, 63), Камада (Цубер, 71), Йович, Андре Силва.

«Майнц»: Центнер, Да Коста, Хак, Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Кор, Куэйсон (Боэтиус, 56), Баррейро (Латца, 89), Онисиво (Озтунали, 78), Буркардт (Глатцель, 78).

Предупреждения: Костич, 30. Хрустич, 49.

Судья: Брих (Германия).

9 мая. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Дойче Банк Парк».