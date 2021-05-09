«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Майнцем»
«Айнтрахт» сыграл вничью с «Майнцем» (1:1) в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии. На гол Карима Онисиво хозяева ответили точным ударом Айдина Хрустича.
«Айнтрахт» имеет 57 очков и на данный момент занимает пятое место. У «Майнца» 36 очков и 12-я позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
32-й тур
«Айнтрахт Ф» — «Майнц» — 1:1 (0:1)
Голы: Онисиво, 11 (0:1). Хрустич, 85 (1:1).
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Хинтереггер, Дурм (Чэндлер, 64), Тута (Юнес, 65), Роде (Хрустич, 29), Костич, Соу (Ильзанкер, 63), Камада (Цубер, 71), Йович, Андре Силва.
«Майнц»: Центнер, Да Коста, Хак, Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Кор, Куэйсон (Боэтиус, 56), Баррейро (Латца, 89), Онисиво (Озтунали, 78), Буркардт (Глатцель, 78).
Предупреждения: Костич, 30. Хрустич, 49.
Судья: Брих (Германия).
9 мая. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Дойче Банк Парк».
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