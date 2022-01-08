Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Айнтрахтом»
Дортмундская «Боруссия» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Германии победила «Айнтрахт» со счетом 3:2.
Победный гол на 89-й минуте забил Махмуд Дахуд. Также в составе дортмундцев отличились Торган Азар и Джуд Беллингхем. Все три гола были забиты во втором тайме.
За «Айнтрахт» дубль в первом тайме оформил Рафаэль Борре.
«Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице. «Айнтрахт» — седьмой.
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