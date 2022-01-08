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Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Айнтрахтом»

22:25
Дортмундская «Боруссия» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Германии победила «Айнтрахт» со счетом 3:2. Фото BVB, Twitter
Дортмундская «Боруссия» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Германии победила «Айнтрахт» со счетом 3:2. Фото BVB, Twitter
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Дортмундская «Боруссия» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Германии победила «Айнтрахт» со счетом 3:2.

Победный гол на 89-й минуте забил Махмуд Дахуд. Также в составе дортмундцев отличились Торган Азар и Джуд Беллингхем. Все три гола были забиты во втором тайме.

За «Айнтрахт» дубль в первом тайме оформил Рафаэль Борре.

«Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице. «Айнтрахт» — седьмой.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
08 янв, 20:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
2:3
Боруссия Д
Голы
Борре, 15 (1:0), Борре, 24 (2:0), Азар, 71 (2:1), Беллингем, 87 (2:2), Дахуд, 89 (2:3)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Чэндлер Тута Хрустич (Гонсалу Пасьенсия, 90+2 ) Костич Камада (Хасебе, 79 ) Роде (Якич, 66 ) Линдстрем (Ламмерс, 66 ) Борре
Боруссия Д
Кобель Рафаэл Геррейру Хуммельс Менье Дахуд Ройс (Витсель, 90+2) Брандт (Азар, 65) Беллингем Эмре Джан Холанн Мален
Предупреждения
Хинтереггер 88, Чэндлер 88, Борре 90  -  Холанн 87, Азар 90
Судьи
Шредер

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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