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Сегодня, 19:23

«Айнтрахт» разгромил «Бохум» в матче с девятью голами

Алина Савинова
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Ансгар Кнауфф и Омар Мармуш.
Фото AFP

«Айнтрахт» одержал крупную победу над «Бохумом» в домашнем матче 9-го тура бундеслиги — 7:2.

У хозяев дублем отметился Юго Экитике и еще по голу забили Омар Мармуш, Ансгар Кнауфф, Натаниэль Браун, Махмуд Дахуд и Джан Узун. У гостей в этой игре отличились Дани де Вит и Филипп Хофманн.

«Айнтрахт» провел четвертый матч без поражений во всех турнирах. В этом сезоне команда проиграла только две встречи в чемпионате Германии и с 17 очками вышла на третье место в турнирной таблице. У «Бохума» один балл и последняя позиция.

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
02 нояб, 17:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
7:2
Бохум

В параллельном матче дня «Санкт-Паули» со счетом 2:0 обыграл «Хоффенхайм».

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
02 нояб, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
0:2
Санкт-Паули

Футбол
ФК Бохум
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«Бавария» разгромила «Унион», Кейн оформил дубль и сделал голевой пас
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 9 7 2 0 32-7 23
2
 РБ Лейпциг 8 6 2 0 14-3 20
3
 Айнтрахт Ф 9 5 2 2 23-14 17
4
 Байер 9 4 4 1 20-15 16
5
 Фрайбург 8 5 0 3 13-11 15
6
 Унион Б 9 4 3 2 9-8 15
7
 Штутгарт 9 3 4 2 17-16 13
8
 Боруссия Д 8 4 1 3 15-14 13
9
 Вердер 8 3 3 2 14-16 12
10
 Аугсбург 9 3 2 4 13-20 11
11
 Хайденхайм 9 3 1 5 12-12 10
12
 Боруссия М 8 3 1 4 11-13 10
13
 Вольфсбург 9 2 3 4 16-17 9
14
 Майнц 8 2 3 3 12-13 9
15
 Ст-Паули 9 2 2 5 7-11 8
16
 Хоффенхайм 9 2 2 5 13-19 8
17
 Хольштайн 9 1 2 6 11-23 5
18
 Бохум 9 0 1 8 9-29 1
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33 тур
34 тур
1.11 22:30
Байер – Штутгарт
 0 : 0
2.11 17:30
Бавария – Унион Б
 3 : 0
2.11 17:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 7 : 2
2.11 17:30
Хоффенхайм – Ст-Паули
 0 : 2
2.11 17:30
Хольштайн – Хайденхайм
 1 : 0
2.11 17:30
Вольфсбург – Аугсбург
 1 : 1
2.11 20:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
3.11 17:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
3.11 19:30
Боруссия М – Вердер
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 11
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 10
Тим Кляйндинст

Тим Кляйндинст

Боруссия М

 6
П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 6
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 6
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 5
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 7 1 3
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 6 1 1
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 6 1 1
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