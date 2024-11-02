«Айнтрахт» разгромил «Бохум» в матче с девятью голами

«Айнтрахт» одержал крупную победу над «Бохумом» в домашнем матче 9-го тура бундеслиги — 7:2.

У хозяев дублем отметился Юго Экитике и еще по голу забили Омар Мармуш, Ансгар Кнауфф, Натаниэль Браун, Махмуд Дахуд и Джан Узун. У гостей в этой игре отличились Дани де Вит и Филипп Хофманн.

«Айнтрахт» провел четвертый матч без поражений во всех турнирах. В этом сезоне команда проиграла только две встречи в чемпионате Германии и с 17 очками вышла на третье место в турнирной таблице. У «Бохума» один балл и последняя позиция.

В параллельном матче дня «Санкт-Паули» со счетом 2:0 обыграл «Хоффенхайм».