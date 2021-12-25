«Айнтрахт» близок к покупке нападающего «Нанта» Муани
«Айнтрахт» близок к подписанию нападающего «Нанта» Рэндала Коло Муани, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, немецкий клуб предлагает 23-летнему французу контракт на 5 лет и надеется завершить сделку как можно скорее. В данный момент стороны согласовывают последние детали.
Eintracht Frankfurt are closing on Randal Kolo Muani deal with Nantes. Final details to be agreed and then the negotiation will be completed, as confirmed by @PhlipMarq. ? #Eintracht— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2021
Eintracht are offering Kolo Muani a five year contract, hoping to sign as soon as possible.
В сезоне-2021/22 Муани забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи в 19 матчах за «Нант». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
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