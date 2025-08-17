«Айнтрахт» близок к подписанию вратаря «Вердера» Цеттерера

«Айнтрахт» хочет подписать вратаря «Вердера» Михаэля Цеттерера, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, трансфер 30-летнего немца обойдется в шесть миллионов евро, включая бонусы.

В сезоне-2024/25 Цеттерер в 38 матчах пропустил 60 голов, в 12 встречах сыграл на ноль. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.