«Байер» разгромил «Айнтрахт» в бундеслиге

«Байер» в гостях победил «Айнтрахт» в матче 24-го тура немецкой бундеслиги — 4:1.

По голу у леверкузенцев забили Натан Телла (26-я минута), Норди Мукьеле (29-я), Патрик Шик (33-я) и Алеиш Гарсия (62-я).

Единственный мяч хозяев на счету Уго Экитике (37-я).

«Байер» (50 очков) сохраняет второе место в бундеслиге. Команда Хаби Алонсо отстает от «Баварии» на 11 очков, сыграв на один матч больше.

«Айнтрахт» (42) занимает третью строчку в турнирной таблице.