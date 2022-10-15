«Байер» на выезде разгромно проиграл «Айнтрахту» в чемпионате Германии
«Айнтрахт» на домашней арене разгромил «Байер» в матче 10-го тура чемпионата Германии — 5:1.
В составе хозяев голы забили Рандаль Коло Муани, Йеспер Линдстрем, Лукас Аларио и Даити Камада, сделавший дубль.
У «Байера» отличился Пьеро Хинкапье. Российский голкипер леверкузенцев Андрей Лунев провел всю встречу на скамейке запасных.
В другом матче чемпионата Германии «Штутгарт» на своем поле крупно обыграл «Бохум» — 4:1.
В составе хозяев отличились Науиру Аамада, Ватару Эндо и дважды Силас Катомпа Мвумпа.
За «Бохум» гол забил Симон Цоллер.
Матч «Вольфсбург» — «Боруссия» Менхенгладбах закончился вничью — 2:2.
В составе «Вольфсбурга» отличились Янник Герхардт и Омар Мармуш.
У менхенгладбахского клуба дважды забил Маркус Тюрам.
«Майнц» на выезде обыграл «Вердер» — 2:0.
Голы на свой счет записали Маркус Ингвартсен и Ли Джэ Сон.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|
2
|Фрайбург
|9
|5
|3
|1
|14-8
|18
|
3
|Айнтрахт Ф
|10
|5
|2
|3
|21-17
|17
|
4
|Хоффенхайм
|10
|5
|2
|3
|17-10
|17
|
5
|Бавария
|9
|4
|4
|1
|25-8
|16
|
6
|Боруссия М
|10
|4
|4
|2
|18-14
|16
|
7
|Боруссия Д
|9
|5
|1
|3
|13-12
|16
|
8
|Майнц
|10
|4
|3
|3
|11-13
|15
|
9
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|20-16
|15
|
10
|Кельн
|9
|3
|4
|2
|16-15
|13
|
11
|Аугсбург
|9
|4
|1
|4
|9-13
|13
|
12
|РБ Лейпциг
|9
|3
|3
|3
|14-13
|12
|
13
|Вольфсбург
|10
|2
|4
|4
|11-17
|10
|
14
|Байер
|10
|2
|2
|6
|14-21
|8
|
15
|Герта
|9
|1
|5
|3
|10-12
|8
|
16
|Штутгарт
|10
|1
|5
|4
|13-15
|8
|
17
|Шальке
|10
|1
|3
|6
|10-24
|6
|
18
|Бохум
|10
|1
|1
|8
|9-27
|4
|14.10
|21:30
|
Шальке – Хоффенхайм
|0 : 3
|15.10
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Байер
|5 : 1
|15.10
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|4 : 1
|15.10
|16:30
|
Вердер – Майнц
|0 : 2
|15.10
|16:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|2 : 2
|15.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Герта
|- : -
|16.10
|16:30
|
Кельн – Аугсбург
|- : -
|16.10
|18:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|16.10
|20:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|7
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|7
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|4
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|8
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|8
|1
|2
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|5
|1
|0