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Сегодня, 18:50

«Байер» на выезде разгромно проиграл «Айнтрахту» в чемпионате Германии

Мария Гусева
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«Айнтрахт» на домашней арене разгромил «Байер» в матче 10-го тура чемпионата Германии — 5:1.

В составе хозяев голы забили Рандаль Коло Муани, Йеспер Линдстрем, Лукас Аларио и Даити Камада, сделавший дубль.

У «Байера» отличился Пьеро Хинкапье. Российский голкипер леверкузенцев Андрей Лунев провел всю встречу на скамейке запасных.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
15 окт, 16:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
5:1
Байер

В другом матче чемпионата Германии «Штутгарт» на своем поле крупно обыграл «Бохум» — 4:1.

В составе хозяев отличились Науиру Аамада, Ватару Эндо и дважды Силас Катомпа Мвумпа.

За «Бохум» гол забил Симон Цоллер.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
15 окт, 16:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
4:1
Бохум

Матч «Вольфсбург» — «Боруссия» Менхенгладбах закончился вничью — 2:2.

В составе «Вольфсбурга» отличились Янник Герхардт и Омар Мармуш.

У менхенгладбахского клуба дважды забил Маркус Тюрам.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
15 окт, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
2:2
Боруссия М

«Майнц» на выезде обыграл «Вердер» — 2:0.

Голы на свой счет записали Маркус Ингвартсен и Ли Джэ Сон.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
15 окт, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
0:2
Майнц

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Байер
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Вольфсбург
ФК Майнц
ФК Штутгарт
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Бундеслига: «Унион» — «Боруссия» Д, «Бавария» — «Фрайбург» и другие матчи 10-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 9 6 2 1 16-6 20
2
 Фрайбург 9 5 3 1 14-8 18
3
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
4
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
5
 Бавария 9 4 4 1 25-8 16
6
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
7
 Боруссия Д 9 5 1 3 13-12 16
8
 Майнц 10 4 3 3 11-13 15
9
 Вердер 10 4 3 3 20-16 15
10
 Кельн 9 3 4 2 16-15 13
11
 Аугсбург 9 4 1 4 9-13 13
12
 РБ Лейпциг 9 3 3 3 14-13 12
13
 Вольфсбург 10 2 4 4 11-17 10
14
 Байер 10 2 2 6 14-21 8
15
 Герта 9 1 5 3 10-12 8
16
 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
 Бохум 10 1 1 8 9-27 4
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.10 21:30
Шальке – Хоффенхайм
 0 : 3
15.10 16:30
Айнтрахт Ф – Байер
 5 : 1
15.10 16:30
Штутгарт – Бохум
 4 : 1
15.10 16:30
Вердер – Майнц
 0 : 2
15.10 16:30
Вольфсбург – Боруссия М
 2 : 2
15.10 19:30
РБ Лейпциг – Герта
 - : -
16.10 16:30
Кельн – Аугсбург
 - : -
16.10 18:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
16.10 20:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 8
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 7
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 5
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 4
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 4
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 8 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 8 1 2
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 5 1 0
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