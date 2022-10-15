«Байер» на выезде разгромно проиграл «Айнтрахту» в чемпионате Германии

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«Айнтрахт» на домашней арене разгромил «Байер» в матче 10-го тура чемпионата Германии — 5:1.

В составе хозяев голы забили Рандаль Коло Муани, Йеспер Линдстрем, Лукас Аларио и Даити Камада, сделавший дубль.

У «Байера» отличился Пьеро Хинкапье. Российский голкипер леверкузенцев Андрей Лунев провел всю встречу на скамейке запасных.

В другом матче чемпионата Германии «Штутгарт» на своем поле крупно обыграл «Бохум» — 4:1.

В составе хозяев отличились Науиру Аамада, Ватару Эндо и дважды Силас Катомпа Мвумпа.

За «Бохум» гол забил Симон Цоллер.

Матч «Вольфсбург» — «Боруссия» Менхенгладбах закончился вничью — 2:2.

В составе «Вольфсбурга» отличились Янник Герхардт и Омар Мармуш.

У менхенгладбахского клуба дважды забил Маркус Тюрам.

«Майнц» на выезде обыграл «Вердер» — 2:0.

Голы на свой счет записали Маркус Ингвартсен и Ли Джэ Сон.