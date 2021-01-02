«Байер» уступил на выезде «Айнтрахту» из-за автогола

«Айнтрахт» принимал на своем поле «Байер» в матче 14-го тура чемпионата Германии. Хозяева одолели соперника со счетом 2:1.

Решающим стал автогол защитника команды из Леверкузена Эдмонда Топсоба.

«Байер» потерпел второе поражение подряд, но пока продолжает удерживать второе место.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

14-й тур

«Айнтрахт Ф» — «Байер» — 2:1 (1:1)

Голы: Амири, 9 (0:1). Юнес, 22 (1:1). Тапсоба, 54 — в свои ворота (2:1).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Дурм (Туре, 86), Н`Дика, Костич, Соу, Камада (Кор, 76), Юнес (Баркок, 76), Андре Силва.

«Байер»: Храдецки, Драгович, Вайзер (Беллараби, 68), Та, Тапсоба, Баумгартлингер, Амири, Вирц (Демирбай, 68), Шик, Бэйли, Диаби (Аларио, 68).

Судья: Брих (Германия).

2 января. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

«Хоффенхайм» — «Фрайбург» — 1:3 (0:3)

Голы: Сантамария, 7 (0:1). Грифо, 34 — с пенальти (0:2). Адамс Нуху, 42 — в свои ворота (0:3). Бебу, 58 (1:3).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума (Сков, 17), Адамс Нуху, Руди (Богард, 12), Самассеку (Даббур, 76), Сессеньон, Баумгартнер, Крамарич, Бельфодиль (Адамян, 76), Бебу.

«Фрайбург»: Мюллер, Гульде, Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Хефлер, Шмид (Кюблер, 48), Грифо (Шоллои, 80), Квон Чхан Хун (Петерсен, 66), Сантамария (Абраши, 85), Демирович (Хелер, 66).

Предупреждения: Акпогума, 16. Квон Чхан Хун, 24. Хефлер, 36. Фогт, 82.

Судья: Хартманн (Германия).

2 января. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

«Вердер» — «Унион Б» — 0:2 (0:2)

Голы: Беккер, 12 (0:1). Авонийи, 28 (0:2).

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак (Велькович, 82), Гросс, Гебре Селассие, Аугустинссон (Фюллкруг, 76), Фридль, Биттенкурт (Мбом, 46), Эггештайн, Шмид (Чонг, 76), Осако (Зельке, 46), Саджент.

«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Хюбнер, Ленц, Андрих, Премель (Грисбек, 76), Беккер (Тойхерт, 88), Авонийи (Рюерсон, 83), Ингвартсен.

Предупреждения: Андрих, 25. Гросс, 33. Премель, 44. Хюбнер, 50. Зельке, 53. Беккер, 68.

Судья: Штилер (Германия).

2 января. Бремен. Стадион «Везерштадион».

«Арминия» — «Боруссия М» — 0:1 (0:0)

Гол: Эмболо, 58.

«Арминия»: Ортега, ван дер Хорн, Бруннер, Де Медина (Лукокви, 72), Пипер, Хартель (Шипплок, 71), Притль (Майер, 88), Клос, Кордова (Ябо, 52), Доан, Гебауэр (Кунце, 52).

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт (Бенсебаини, 85), Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штиндль, Крамер, Хофманн, Нойхаус (Закария, 77), Херрманн (Вольф, 85), Эмболо (Плеа, 64).

Предупреждения: Де Медина, 20. Нойхаус, 40. Ортега, 62.

Судья: Штегеманн (Германия).

2 января. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».

«Кельн» — «Аугсбург» — 0:1 (0:0)

Гол: Йагу Амарал, 77.

«Кельн»: Т.Хорн, Мере, Кцихос (Дрекслер, 82), Борнау, Каттербах (Арокодаре, 87), Дуда, Скири, Озджан (Лимниос, 82), Вольф, Реджбецай (Модест, 62), Тильманн (Хектор, 63).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Оксфорд, Удуокхай, Йагу Амарал, Калиджури, Штробль, Груэсо (Хедира, 90+3), Рихтер (Грегорич, 89), Варгас (Хан, 71), Нидерлехнер.

Предупреждения: Удуокхай, 12. Модест, 64. Гауэлеув, 64. Борнау, 74. Рихтер, 85.

Судья: Шторкс (Германия).

2 января. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».