Дубль Диаса и гол Кейна принесли «Баварии» разгромную победу над «Айнтрахтом»
«Бавария» на выезде обыграла «Айнтрахт» в матче 6-го тура чемпионата Германии — 3:0.
Счет на 1-й минуте открыл Луис Диас. На 27-й минуте Гарри Кейн с передачи Диаса увеличил преимущество гостей, а на 84-й минуте Диас оформил дубль.
В первом тайме у хозяев отличился Жан-Маттео Баойя, однако судья после просмотра видеоповтора отменил гол из-за игры рукой.
«Бавария» с 18 очками лидирует в турнирной таблице бундеслиги. «Айнтрахт» с 9 баллами располагается на шестой позиции.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|6
|6
|0
|0
|25-3
|18
|
2
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-4
|14
|
3
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|8-8
|13
|
4
|Байер
|6
|3
|2
|1
|12-8
|11
|
5
|Кельн
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|
6
|Айнтрахт Ф
|6
|3
|0
|3
|17-16
|9
|
7
|Штутгарт
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
8
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
9
|Хоффенхайм
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|
10
|Вердер
|6
|2
|1
|3
|9-14
|7
|
11
|Ст-Паули
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
12
|Унион Б
|6
|2
|1
|3
|8-13
|7
|
13
|Аугсбург
|6
|2
|0
|4
|11-13
|6
|
14
|Вольфсбург
|6
|1
|2
|3
|8-10
|5
|
15
|Гамбург
|5
|1
|2
|2
|2-8
|5
|
16
|Майнц
|5
|1
|1
|3
|5-6
|4
|
17
|Хайденхайм
|5
|1
|0
|4
|4-10
|3
|
18
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|5-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|0 : 1
|4.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|3 : 1
|4.10
|16:30
|
Байер – Унион Б
|2 : 0
|4.10
|16:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|1 : 1
|4.10
|16:30
|
Вердер – Ст-Паули
|1 : 0
|4.10
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|0 : 3
|5.10
|16:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|5.10
|18:30
|
Гамбург – Майнц
|- : -
|5.10
|20:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|11
|
|
Луис Диас
Бавария
|5
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|5
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Луис Диас
Бавария
|4
|
|
Джейми Левелинг
Штутгарт
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|3
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Пауль Небель
Майнц
|3
|1
|1
Новости