Дубль Диаса и гол Кейна принесли «Баварии» разгромную победу над «Айнтрахтом»

«Бавария» на выезде обыграла «Айнтрахт» в матче 6-го тура чемпионата Германии — 3:0.

Счет на 1-й минуте открыл Луис Диас. На 27-й минуте Гарри Кейн с передачи Диаса увеличил преимущество гостей, а на 84-й минуте Диас оформил дубль.

В первом тайме у хозяев отличился Жан-Маттео Баойя, однако судья после просмотра видеоповтора отменил гол из-за игры рукой.

«Бавария» с 18 очками лидирует в турнирной таблице бундеслиги. «Айнтрахт» с 9 баллами располагается на шестой позиции.