Сегодня, 21:24

Дубль Диаса и гол Кейна принесли «Баварии» разгромную победу над «Айнтрахтом»

Алина Савинова
Гарри Кейн (слева) и Артюр Теате (справа).
Фото Reuters

«Бавария» на выезде обыграла «Айнтрахт» в матче 6-го тура чемпионата Германии — 3:0.

Счет на 1-й минуте открыл Луис Диас. На 27-й минуте Гарри Кейн с передачи Диаса увеличил преимущество гостей, а на 84-й минуте Диас оформил дубль.

В первом тайме у хозяев отличился Жан-Маттео Баойя, однако судья после просмотра видеоповтора отменил гол из-за игры рукой.

«Бавария» с 18 очками лидирует в турнирной таблице бундеслиги. «Айнтрахт» с 9 баллами располагается на шестой позиции.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 6-й тур.
04 октября, 19:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
0:3
Бавария
«Байер» победил «Юнион» и одержал вторую победу подряд в бундеслиге
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 6 6 0 0 25-3 18
2
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-4 14
3
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 8-8 13
4
 Байер 6 3 2 1 12-8 11
5
 Кельн 6 3 1 2 11-9 10
6
 Айнтрахт Ф 6 3 0 3 17-16 9
7
 Штутгарт 5 3 0 2 7-6 9
8
 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
9
 Хоффенхайм 6 2 1 3 9-12 7
10
 Вердер 6 2 1 3 9-14 7
11
 Ст-Паули 6 2 1 3 8-9 7
12
 Унион Б 6 2 1 3 8-13 7
13
 Аугсбург 6 2 0 4 11-13 6
14
 Вольфсбург 6 1 2 3 8-10 5
15
 Гамбург 5 1 2 2 2-8 5
16
 Майнц 5 1 1 3 5-6 4
17
 Хайденхайм 5 1 0 4 4-10 3
18
 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
