«Аякс» согласовал с «Лейпцигом» аренду Броббея
«Аякс» договорился о переходе нападающего Брайана Броббея из «Лейпцига» на правах аренды до конца сезона, сообщает De Telegraaf.
19-летний футболист — воспитанник «Аякса». Нидерландец покинул клуб в июле 2021 года на правах свободного агента и перешел в «Лейпциг».
На счету форварда в сезоне-2021/22 три результативных передачи в 14 матчах за немецкую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 7,5 миллиона евро.
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Дополнительная информация:
https://www.telegraaf.nl/sport/182184952/deal-beklonken-brian-brobbey-definitief-terug-naar-ajax
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