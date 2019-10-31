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«Аугсбург» расторг контракт с Каиуби

20:07
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Атакующий полузащитник Каиуби больше не является игроком «Аугсбурга». Стороны договорились о расторжении контракта, который был рассчитан до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний бразилец перешел в «Аугсбург» летом 2014 года из «Ингольштадта» за миллион евро. В составе баварского клуба экс-игрок «Вольфсбурга» и «Дуйсбурга» провел 113 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 17 голевых передач.

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