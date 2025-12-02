«Аугсбург» объявил об уходе главного тренера Вагнера

«Аугсбург» и главный тренер команды Сандро Вагнер расторгли контракт 1 декабря, сообщила клубная пресс-служба.

В клубе отметили, что решение о расставании с 38-летним немецким специалистом было принято после переговоров между Вагнером, управляющим директором «Аугсбурга» Михаэлем Штролем и спортивным директором Бенни Вебером.

Вагнер возглавил «Аугсбург» в июле 2025 года. Под его руководством команда в 14 матчах одержала 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. В том числе были проиграны 8 из 12 матчей чемпионата Германии. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги — у нее 10 очков.

Временно исполнять обязанности главного тренера «Аугсбурга» будет Мануэль Баум.

Ранее Вагнер работал ассистентом главного тренера в мужской сборной Германии и национальной команде U-20, а также главным тренером «Унтерхахинга».