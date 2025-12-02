«Аугсбург» объявил об уходе главного тренера Вагнера
«Аугсбург» и главный тренер команды Сандро Вагнер расторгли контракт 1 декабря, сообщила клубная пресс-служба.
В клубе отметили, что решение о расставании с 38-летним немецким специалистом было принято после переговоров между Вагнером, управляющим директором «Аугсбурга» Михаэлем Штролем и спортивным директором Бенни Вебером.
Вагнер возглавил «Аугсбург» в июле 2025 года. Под его руководством команда в 14 матчах одержала 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. В том числе были проиграны 8 из 12 матчей чемпионата Германии. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги — у нее 10 очков.
Временно исполнять обязанности главного тренера «Аугсбурга» будет Мануэль Баум.
Ранее Вагнер работал ассистентом главного тренера в мужской сборной Германии и национальной команде U-20, а также главным тренером «Унтерхахинга».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|4
|4
|0
|0
|9-2
|12
|
2
|Фрайбург
|4
|3
|1
|0
|12-3
|10
|
3
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|14-2
|10
|
4
|Эльферсберг
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|
5
|Вердер
|4
|2
|1
|1
|8-8
|7
|
6
|Байер
|4
|2
|1
|1
|10-5
|7
|
7
|Аугсбург
|4
|2
|1
|1
|11-6
|7
|
8
|Майнц
|4
|2
|1
|1
|10-6
|7
|
9
|РБ Лейпциг
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|
10
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|2
|1
|9-10
|5
|
11
|Шальке
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|
12
|Кельн
|4
|1
|1
|2
|6-9
|4
|
13
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|
14
|Хоффенхайм
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
15
|Гамбург
|4
|1
|0
|3
|2-13
|3
|
16
|Штутгарт
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
17
|Унион Б
|4
|0
|1
|3
|4-17
|1
|
18
|Боруссия М
|4
|0
|0
|4
|6-16
|0
|18.09
|21:30
|Бавария – Унион Б
|7 : 0
|19.09
|16:30
|Боруссия М – Майнц
|3 : 4
|19.09
|16:30
|Айнтрахт Ф – Фрайбург
|2 : 2
|19.09
|16:30
|Гамбург – Кельн
|2 : 1
|19.09
|16:30
|Вердер – Аугсбург
|3 : 2
|19.09
|19:30
|Штутгарт – Боруссия Д
|0 : 1
|20.09
|16:30
|Байер – РБ Лейпциг
|2 : 0
|20.09
|18:30
|Шальке – Эльферсберг
|0 : 0
|20.09
|20:30
|Падерборн – Хоффенхайм
|3 : 1
|Г
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|4
|
|
Юито Судзуки
Фрайбург
|4
|
|
Филлип Тиц
Майнц
|4
|П
|
|
Шеральдо Беккер
Майнц
|3
|
|
Маттиас Гинтер
Фрайбург
|3
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Рон Шалленберг
Шальке-04
|2
|1
|0
|
|
Тим Кляйндинст
Боруссия М
|3
|0
|0