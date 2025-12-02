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«Аугсбург» объявил об уходе главного тренера Вагнера

Павел Лопатко

«Аугсбург» и главный тренер команды Сандро Вагнер расторгли контракт 1 декабря, сообщила клубная пресс-служба.

В клубе отметили, что решение о расставании с 38-летним немецким специалистом было принято после переговоров между Вагнером, управляющим директором «Аугсбурга» Михаэлем Штролем и спортивным директором Бенни Вебером.

Вагнер возглавил «Аугсбург» в июле 2025 года. Под его руководством команда в 14 матчах одержала 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. В том числе были проиграны 8 из 12 матчей чемпионата Германии. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги — у нее 10 очков.

Временно исполнять обязанности главного тренера «Аугсбурга» будет Мануэль Баум.

Ранее Вагнер работал ассистентом главного тренера в мужской сборной Германии и национальной команде U-20, а также главным тренером «Унтерхахинга».

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Сандро Вагнер
ФК Аугсбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 4 4 0 0 9-2 12
2
 Фрайбург 4 3 1 0 12-3 10
3
 Бавария 4 3 1 0 14-2 10
4
 Эльферсберг 4 2 1 1 8-7 7
5
 Вердер 4 2 1 1 8-8 7
6
 Байер 4 2 1 1 10-5 7
7
 Аугсбург 4 2 1 1 11-6 7
8
 Майнц 4 2 1 1 10-6 7
9
 РБ Лейпциг 4 2 0 2 9-5 6
10
 Айнтрахт Ф 4 1 2 1 9-10 5
11
 Шальке 4 1 2 1 3-4 5
12
 Кельн 4 1 1 2 6-9 4
13
 Падерборн 4 1 1 2 3-5 4
14
 Хоффенхайм 4 1 0 3 7-10 3
15
 Гамбург 4 1 0 3 2-13 3
16
 Штутгарт 4 1 0 3 6-9 3
17
 Унион Б 4 0 1 3 4-17 1
18
 Боруссия М 4 0 0 4 6-16 0
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34 тур
18.09 21:30 Бавария – Унион Б 7 : 0
19.09 16:30 Боруссия М – Майнц 3 : 4
19.09 16:30 Айнтрахт Ф – Фрайбург 2 : 2
19.09 16:30 Гамбург – Кельн 2 : 1
19.09 16:30 Вердер – Аугсбург 3 : 2
19.09 19:30 Штутгарт – Боруссия Д 0 : 1
20.09 16:30 Байер – РБ Лейпциг 2 : 0
20.09 18:30 Шальке – Эльферсберг 0 : 0
20.09 20:30 Падерборн – Хоффенхайм 3 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 4
Юито Судзуки
Юито Судзуки

Фрайбург

 4
Филлип Тиц
Филлип Тиц

Майнц

 4
П
Шеральдо Беккер
Шеральдо Беккер

Майнц

 3
Маттиас Гинтер
Маттиас Гинтер

Фрайбург

 3
Марко Грюлль
Марко Грюлль

Вердер

 3
И К Ж
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 1 1 0
Рон Шалленберг
Рон Шалленберг

Шальке-04

 2 1 0
Тим Кляйндинст
Тим Кляйндинст

Боруссия М

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