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«Аугсбург» объявил о подписании Калиджури, Штробля и Гикиевича

29 июня 2020, 22:43
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«Аугсбург» объявил о подписании трех новичков на правах свободных агентов. Игроками «фуггеров» стали полузащитник «Шальке» Даниэль Калиджури, защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Тобиас Штробль и голкипер «Униона» Рафал Гикиевич, сообщает сайт клуба.

Калиджури и Штробль поставили подписи под трехлетними контрактами с клубом, а Гикиевич будет выступать в команде до 2022 года.

— Мы рады подписать троих игроков, которые обладают таким классом, у них у всех сильные характеры, и они были лидерами в своих клубах. Мы уверены, что они принесут нам большую помощь-, — прокомментировал переходы генеральный директор клуба Штефан Ройтер.

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