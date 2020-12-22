«Лейпциг» и «Шальке» прошли в 1/8 финала Кубка Германии
В матче 1/16 финала Кубка Германии «Лейпциг» на выезде победил «Аугсбург» (3:0). «Шальке» обыграл «Ульм» (3:1). «Кельн» переиграл «Оснабрюк» (1:0).
Кубок Германии
1/16 финала
«Аугсбург» — «Лейпциг» — 0:3 (0:1)
Голы: Орбан, 11 (0:1). Поульсен, 75 (0:2). Анхелиньо, 82 (0:3).
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Оксфорд (Нидерлехнер, 77), Удуокхай, Гумны (Груэсо, 78), Йагу Амарал, Калиджури, Штробль, Грегорич, Хедира, Варгас.
«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано (Мартель, 88), Мукьеле (Адамс, 77), Анхелиньо, Кампль, Забитцер, Форсберг (Поульсен, 63), Ольмо (Борковски, 77), Айдара (Самарджич, 88).
Предупреждения: Йагу Амарал, 8. Мукьеле, 73.
Судья: Штегеманн.
22 декабря. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».
«Ульм» — «Шальке» — 1:3 (0:1)
Голы: Сердар, 27 (0:1). Раман, 51 (0:2). Раман, 63 (0:3). Райхерт, 82 (1:3).
Нереализованный пенальти: Райхерт (Ульм), 82 (вратарь)
«Шальке»: Ферманн, Очипка, Настасич, Людевиг (Тиав, 46), Беккер, Стамбули, Шепф, Раман (Хоппе, 67), Сердар, Харит (Боздоган, 77), Скрцибски (Кутуджу, 90).
Предупреждение: Раман, 35.
Судья: Шлагер (Германия).
22 декабря. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».
«Кельн» — «Оснабрюк» — 1:0 (1:0)
Гол: Модест, 45+1.
«Кельн»: Хорн, Мере, Якобс (Тильманн, 54), Борнау, Каттербах, Дуда, Скири, Озджан (Хектор, 69), Вольф, Модест (Реджбецай, 69), Лимниос.
Предупреждение: Якобс, 51.
Судья: Хартманн.
22 декабря. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».
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