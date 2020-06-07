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«Аугсбург» и «Кельн» сыграли вничью

20:53
7 июня. Аугсбург. «Аугсбург» — «Кельн» — 1:1. Фото Reuters
7 июня. Аугсбург. «Аугсбург» — «Кельн» — 1:1. Фото Reuters
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«Аугсбург» дома сыграл вничью с «Кельном» (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии. В составе хозяев отличился защитник Филипп Макс, у гостей — форвард Антони Модест.

Немецкий полузащитник с российскими корнями «Аугсбурга» Эдуард Левен появился на поле во втором тайме — на 76-й минуте встречи футболист заменил хавбека Рубена Варгаса и не отметился результативными действиями.

«Аугсбург» с 32 очками занимает 13-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Кельн» — 35 баллов и 12-я строчка.

«Аугсбург» — «Кельн» — 1:1 (0:0)

Голы: Модест, 85 (0:1). Макс, 88 (1:1).

Нереализованный пенальти: Нидерлехнер, 27 (вратарь)

«Аугсбург»: Луте, Фрамбергер, Едвай, Макс, Удуокхай, Хедира, Груэсо, Саренрен-Базе, Варгас (Левен, 76), Нидерлехнер (Финнбогасон, 76), Рихтер.

«Кельн»: Хорн, Шмиц (Каттербах, 28), Хектор, Кцихос, Якобс, Эхизибуэ, Лайстнер, Кайнц, Скири (Хегер, 46), Ут (Реджбецай, 71), Кордоба (Модест, 82).

Предупреждения: Шмиц, 15. Ут, 25. Фрамбергер, 51. Хектор, 90.

Судья: Кортус.

7 июня. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

Аугсбург — Кельн

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