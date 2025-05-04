«Хольштайн» в гостях одержал победу над «Аугсбургом»
«Хольштайн» на выезде победил «Аугсбург» в матче 32-го тура чемпионата Германии — 3:1.
У гостей дубль оформил Александр Бернхардссон — в обоих эпизодах с передачи Стивена Скжибски. Еще один гол на счету Сюто Матино, который реализовал пенальти. Один мяч хозяев отыграл Стив Мунье.
«Аугсбург» с 43 очками сохраняет 11-ю позицию в турнирной таблице бундеслиги. «Хольштайн» набрал 25 баллов и идет на предпоследней, 17-й строчке.
Новости