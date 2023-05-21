«Боруссия» в большинстве разгромила «Аугсбург» и за тур до конца вышла на первое место в бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» в гостях обыграла «Аугсбург» в матче 33-го тура чемпионата Германии — 3:0.
Победу гостям принес дубль Себастьяна Аллера. Оба мяча форвард забил во втором тайме. Итоговый счет в концовке установил Юлиан Брандт. С 38-й минуты дортмундцы играли в большинстве — красную карточку получил защитник «Аугсбурга» Феликс Удуокхай.
«Боруссия» набрала 70 очков и за тур до конца вышла на первое место в бундеслиге, опередив «Баварию» на два очка. «Аугсбург» с 34 баллами идет на 14-й строчке в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|33
|20
|8
|5
|90-37
|68
|
2
|Боруссия Д
|33
|22
|4
|7
|81-42
|70
|
3
|РБ Лейпциг
|33
|19
|6
|8
|60-39
|63
|
4
|Унион Б
|33
|17
|8
|8
|50-38
|59
|
5
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|
6
|Байер
|32
|14
|7
|11
|55-44
|49
|
7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|
8
|Айнтрахт Ф
|33
|12
|11
|10
|56-51
|47
|
9
|Майнц
|33
|12
|9
|12
|52-53
|45
|
10
|Кельн
|33
|10
|12
|11
|48-52
|42
|
11
|Боруссия М
|32
|10
|9
|13
|48-53
|39
|
12
|Вердер
|33
|10
|6
|17
|51-63
|36
|
13
|Хоффенхайм
|33
|10
|5
|18
|47-56
|35
|
14
|Аугсбург
|33
|9
|7
|17
|42-61
|34
|
15
|Бохум
|33
|9
|5
|19
|37-72
|32
|
16
|Шальке
|33
|7
|10
|16
|33-67
|31
|
17
|Штутгарт
|33
|7
|11
|15
|44-56
|32
|
18
|Герта
|33
|6
|8
|19
|40-68
|26
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.05
|21:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|2 : 0
|20.05
|16:30
|
Герта – Бохум
|1 : 1
|20.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Унион Б
|4 : 2
|20.05
|16:30
|
Шальке – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|20.05
|16:30
|
Вердер – Кельн
|1 : 1
|20.05
|19:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|1 : 3
|21.05
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|1 : 4
|21.05
|18:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|0 : 3
|21.05
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|14
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|14
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|22
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|30
|1
|3
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|32
|1
|9
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