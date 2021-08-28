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Два автогола помогли «Байеру» обыграть «Аугсбург», Лунев остался в запасе

18:28
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«Байер» победил «Аугсбург» (4:1) в матче третьего тура чемпионата Германии.

Два мяча хозяева забили в свои ворота — это сделали Ягу Амарал и Флориан Нидерлехнер, который затем отметился голом и в чужие ворота. У «Байера» отличились Патрик Шик и Флориан Вирц. Российский голкипер гостей Андрей Лунев остался в запасе.

«Арминия» и «Айнтрахт» сыграли вничью (1:1). «Кельн» победил «Бохум» (2:1). «Майнц» обыграл «Гройтер Фюрт» (3:1). «Штутгарт» уступил «Фрайбургу» (2:3).

Чемпионат Германии. Бундеслига

3-й тур

«Аугсбург» — «Байер» — 1:4 (1:2)

Голы: Ягу Амарал, 3 — в свои ворота (0:1). Нидерлехнер, 14 — в свои ворота (0:2). Нидерлехнер, 30 (1:2). Шик, 75 (1:3). Вирц, 81 (1:4).

«Аугсбург»: Гикевич, Оксфорд, Удуокхай, Гумны (Фрамбергер, 84), Ягу Амарал, Груэсо (Педерсен, 76), Дорш, Калиджури (Йенсен, 67), Хан (Саренрен-Базе, 84), Нидерлехнер (Грегорич, 76), Варгас.

«Байер»: Градецки, Та, Баккер (Синкгравен, 84), Коссуну, Фримпонг, Арангис, Демирбай (Амири, 82), Паласиос (Андрих, 66), Шик, Диаби (Адли, 84), Паулинью (Вирц, 65).

Предупреждение: Демирбай, 66.

Судья: Бранд .

28 августа. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

«Кельн» — «Бохум» — 2:1 (0:0)

Голы: Шауб, 82 (1:0). Лемперле, 90+1 (2:0). Цоллер, 90+4 (2:1).

«Кельн»: Хорн, Шмиц, Мере (Килиан, 46), Кцихос, Хектор, Дуда (Озджан, 88), Скири, Любичич (Шауб, 78), Модест, Кайнц (Острак, 88), Андерссон (Лемперле, 71).

«Бохум»: Риманн, Данилу Соарес, Лампропулос, Бокхорн (Ганвула, 84), Белла-Котчап, Пантович (Левен, 78), Реджбецай, Лосийя, Польтер, Цоллер, Хольтманн (Антви-Аджей, 70).

Предупреждения: Мере, 27. Дуда, 38. Цоллер, 55.

Судья: Кортус.

28 августа. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

«Штутгарт» — «Фрайбург» — 2:3 (2:3)

Голы: Чон У Ен, 3 (0:1). Чон У Ен, 9 (0:2). Хелер, 28 (0:3). Мавропанос, 45 (1:3). Эль-Гаддиуи, 45+2 (2:3).

«Штутгарт»: Мюллер, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос (Ито, 61), Клемент (Мийо, 77), Эндо, Ферстер (Дидави, 70), Климовиц, Массимо, Эль-Гаддиуи.

«Фрайбург»: Флеккен, Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Н.Шлоттербек, Хефлер (Гульде, 46), Кайтель (Хаберер, 46), Грифо (Эггештайн, 46), Шоллои (Шаде, 81), Хелер, Чон У Ен (Демирович, 88).

Предупреждения: Ферстер, 13. Климовиц, 55. Шаде, 89.

Судья: Вилленборг.

28 августа. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

«Майнц» — «Гройтер Фюрт» — 3:0 (2:0)

Голы: Лукоки, 15 (1:0). Солои, 18 (2:0). Штегер, 90+2 (3:0).

«Майнц»: Центнер, Белль, Видмер, Ниакате, Сен Жюст, Лукоки (Мартин, 89), Кор (Штах, 75), Боэтиус (Ли Джэ Сон, 82), Баррейро, Солои (Штегер, 88), Буркардт (Онисиво, 75).

«Гройтер Фюрт»: Бурхерт, Хогма, Иттер (Кристиансен, 46), Майерхефер, Бауэр, Грин (Левелинг, 60), Зегуин, Сарпей, Хргота, Нильсен (Дудзияк, 72), Абиама.

Предупреждения: Хогма, 22. Белль, 25. Кор, 28. Зегуин, 45.

Судья: Райхель.

28 августа. Майнц. Стадион «Опель Арена».

«Арминия» — «Айнтрахт Ф» — 1:1 (0:1)

Голы: Хауге, 22 (0:1). Виммер, 86 (1:1).

«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен (Чиборра, 61), Нильссон, Пипер, Притль, Окугава, Кунце (Виммер, 81), Клос, Хак, Крюгер (Ласм, 71).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хинтереггер, Дурм, Ленц, Н`Дика, Хрустич, Соу, Камада (Баркок, 73), Линдстрем (Ахе, 82), Борре (Гонсалу Пасьенсия, 89), Хауге.

Предупреждения: Н`Дика, 7. Ленц, 45. Хрустич, 90+7.

Судья: Данкерт.

28 августа. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
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ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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