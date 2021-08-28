Два автогола помогли «Байеру» обыграть «Аугсбург», Лунев остался в запасе
«Байер» победил «Аугсбург» (4:1) в матче третьего тура чемпионата Германии.
Два мяча хозяева забили в свои ворота — это сделали Ягу Амарал и Флориан Нидерлехнер, который затем отметился голом и в чужие ворота. У «Байера» отличились Патрик Шик и Флориан Вирц. Российский голкипер гостей Андрей Лунев остался в запасе.
«Арминия» и «Айнтрахт» сыграли вничью (1:1). «Кельн» победил «Бохум» (2:1). «Майнц» обыграл «Гройтер Фюрт» (3:1). «Штутгарт» уступил «Фрайбургу» (2:3).
Чемпионат Германии. Бундеслига
3-й тур
«Аугсбург» — «Байер» — 1:4 (1:2)
Голы: Ягу Амарал, 3 — в свои ворота (0:1). Нидерлехнер, 14 — в свои ворота (0:2). Нидерлехнер, 30 (1:2). Шик, 75 (1:3). Вирц, 81 (1:4).
«Аугсбург»: Гикевич, Оксфорд, Удуокхай, Гумны (Фрамбергер, 84), Ягу Амарал, Груэсо (Педерсен, 76), Дорш, Калиджури (Йенсен, 67), Хан (Саренрен-Базе, 84), Нидерлехнер (Грегорич, 76), Варгас.
«Байер»: Градецки, Та, Баккер (Синкгравен, 84), Коссуну, Фримпонг, Арангис, Демирбай (Амири, 82), Паласиос (Андрих, 66), Шик, Диаби (Адли, 84), Паулинью (Вирц, 65).
Предупреждение: Демирбай, 66.
Судья: Бранд .
28 августа. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».
«Кельн» — «Бохум» — 2:1 (0:0)
Голы: Шауб, 82 (1:0). Лемперле, 90+1 (2:0). Цоллер, 90+4 (2:1).
«Кельн»: Хорн, Шмиц, Мере (Килиан, 46), Кцихос, Хектор, Дуда (Озджан, 88), Скири, Любичич (Шауб, 78), Модест, Кайнц (Острак, 88), Андерссон (Лемперле, 71).
«Бохум»: Риманн, Данилу Соарес, Лампропулос, Бокхорн (Ганвула, 84), Белла-Котчап, Пантович (Левен, 78), Реджбецай, Лосийя, Польтер, Цоллер, Хольтманн (Антви-Аджей, 70).
Предупреждения: Мере, 27. Дуда, 38. Цоллер, 55.
Судья: Кортус.
28 августа. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».
«Штутгарт» — «Фрайбург» — 2:3 (2:3)
Голы: Чон У Ен, 3 (0:1). Чон У Ен, 9 (0:2). Хелер, 28 (0:3). Мавропанос, 45 (1:3). Эль-Гаддиуи, 45+2 (2:3).
«Штутгарт»: Мюллер, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос (Ито, 61), Клемент (Мийо, 77), Эндо, Ферстер (Дидави, 70), Климовиц, Массимо, Эль-Гаддиуи.
«Фрайбург»: Флеккен, Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Н.Шлоттербек, Хефлер (Гульде, 46), Кайтель (Хаберер, 46), Грифо (Эггештайн, 46), Шоллои (Шаде, 81), Хелер, Чон У Ен (Демирович, 88).
Предупреждения: Ферстер, 13. Климовиц, 55. Шаде, 89.
Судья: Вилленборг.
28 августа. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
«Майнц» — «Гройтер Фюрт» — 3:0 (2:0)
Голы: Лукоки, 15 (1:0). Солои, 18 (2:0). Штегер, 90+2 (3:0).
«Майнц»: Центнер, Белль, Видмер, Ниакате, Сен Жюст, Лукоки (Мартин, 89), Кор (Штах, 75), Боэтиус (Ли Джэ Сон, 82), Баррейро, Солои (Штегер, 88), Буркардт (Онисиво, 75).
«Гройтер Фюрт»: Бурхерт, Хогма, Иттер (Кристиансен, 46), Майерхефер, Бауэр, Грин (Левелинг, 60), Зегуин, Сарпей, Хргота, Нильсен (Дудзияк, 72), Абиама.
Предупреждения: Хогма, 22. Белль, 25. Кор, 28. Зегуин, 45.
Судья: Райхель.
28 августа. Майнц. Стадион «Опель Арена».
«Арминия» — «Айнтрахт Ф» — 1:1 (0:1)
Голы: Хауге, 22 (0:1). Виммер, 86 (1:1).
«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен (Чиборра, 61), Нильссон, Пипер, Притль, Окугава, Кунце (Виммер, 81), Клос, Хак, Крюгер (Ласм, 71).
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хинтереггер, Дурм, Ленц, Н`Дика, Хрустич, Соу, Камада (Баркок, 73), Линдстрем (Ахе, 82), Борре (Гонсалу Пасьенсия, 89), Хауге.
Предупреждения: Н`Дика, 7. Ленц, 45. Хрустич, 90+7.
Судья: Данкерт.
28 августа. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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