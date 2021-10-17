«Аугсбург» и «Арминия» сыграли вничью
«Аугсбург» сыграл вничью с «Арминией» (1:1) в матче восьмого тура чемпионата Германии.
У хозяев отличился Рис Оксфорд, у гостей — Якоб Лаурсен. «Аугсбург» набрал шесть очков и занимает 16-е место. У «Арминии» пять очков и 17-я позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига
8-й тур
«Аугсбург» — «Арминия» — 1:1 (1:0)
Голы: Оксфорд, 19 (1:0). Лаурсен, 77 (1:1).
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Оксфорд, Педерсен (Ягу Амарал, 79), Гумны, Штробль, Майер, Калиджури (Финнбогасон, 85), Хан (Саренрен-Базе, 85), Варгас (Кордова, 66), Зекири (Моравек, 67).
«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен, Нильссон, Пипер, Притль, Окугава (Шепф, 46), Кунце, Виммер (Фернандеш, 46), Зерра (Клос, 64), Хак (Крюгер, 89).
Предупреждения: Виммер, 27. Варгас, 49. Хан, 74. Кордова, 86.
Судья: Шредер.
17 октября. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».
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