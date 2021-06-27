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«Атлетико» интересуется полузащитником «Лейпцига» Ольмо

15:48
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Полузащитник «Лейпцига» и сборной Испании Даниэль Ольмо может стать игроком «Атлетико», информирует Bild.

По данным источника, руководство испанского клуба следит за результатами игрока. Помешать трансферу Ольмо могут финансовые трудности «Атлетико». Ранее испанские СМИ писали, что в услугах 23-летнего хавбека заинтересованы «Реал» и «Барселона».

В прошлом сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах чемпионата Германии, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

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