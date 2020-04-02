«Атлетик» и «Хетафе» следят за ситуацией вокруг Хави Мартинеса

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Контракт 31-летнего испанца с мюнхенским клубом истекает летом 2021 года, но руководство «Баварии» уже уведомило футболиста, что не будет продлевать с ним соглашение, сообщает AS со ссылкой на Sky Sports Deutschland.

В игроке заинтересованы «Хетафе» и его бывший клуб «Атлетик». Мюнхенцы приобрели его у клуба из Бильбао за 40 миллионов евро.

За восемь лет в «Баварии» Хави Мартинес выиграл семь чемпионатов и три Кубка Германии, а также три Суперкубка страны. Кроме того, он победил с мюнхенцами в Лиге чемпионов в 2013 году, а также выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.