Ассистент главного тренера "Баварии" Флик уверен, что у Ковача будет хорошая команда

Ассистент главного тренера "Баварии" Ханси Флик прокомментировал назначение в мюнхенском клубе. На этом посту Флик заменит Петера Херманна, покинувшего команду после завоевания дубля.

– Я никогда не терял связи с Зэбенерштрассе, – приводит пресс-служба клуба слова Флика. – Во время своей работы в сборной я часто бывал здесь, чтобы пообщаться с тренерами и игроками. Поэтому я знал, что меня здесь ждет. И конечно, я очень рад быть здесь! Я в предвкушении начала работы с игроками и Нико. Когда мне пришло предложение, я долго не раздумывал. "Бавария" Мюнхнен близкий моему сердцу клуб.

Для меня работа в качестве спортивного директора стала новым вызовом. Я остаюсь открытым для всего нового, я очень любознателен. Были вещи, которые мы должны были организовать по-новому, в частности это касается новой академии. Я был вовлечен в эту работу, это был очень интересный проект. Но я давно заметил, что мне особенно нравится работать с игроками, с молодыми людьми. Поэтому для меня было довольно быстро ясно, что я хочу вернуться на поле.

Мы сейчас активно обсуждаем план подготовки и дальнейшие шаги. Нико - главный тренер, а наша задача заключается в работе с игроками и подготовке команды к достижению целей, которые мы ставим перед собой. Будучи ассистентом ты должен быть абсолютной опорой для главного тренера, быть преданным ему и всеми силами помогать добиться успеха. Я считаю, что у него будет хорошая команда.

До этого специалист с 2006-го по 2014-й год работал ассистентом главного тренера сборной Германии Йоахимом Левом, с которым он в 2014-м году стал чемпионом мира. С 1985-го по 1990-й год Флик провел в составе "Баварии" 139 матчей, четыре раза становился чемпионом Бундеслиги и один раз брал кубок Германии.