Ашраф Хакими: «Надеюсь, что наши с «Боруссией» пути еще пересекутся»

Защитник «Реала» Ашраф Хакими попрощался с «Боруссией Д», за которую выступал на правах аренды два сезона подряд.

— Настало время завершить прекрасный этап моей жизни, — написал у себя в Twitter Хакими. — Спустя два замечательных года я готов покинуть команду, которая дала мне столько хорошего. С первого мгновения клуб заботился обо мне, я оказался в отличном городе Дортмунд. Сейчас я понимаю, что сделал правильный выбор два года назад. Хочу поблагодарить всех партнеров по команде, тренерский штаб и клубный персонал за любовь и доверие, оказанное мне. Также, я хотел бы сказать спасибо фанатам «Боруссии», которые поддерживали нас в каждом матче. Я никогда не забуду «Желтую стену» (фанатская трибуна «Боруссии»), это потрясающее зрелище. Наконец, благодарю мою семью и друзей за постоянную поддержку.

Надеюсь, что наши пути еще пересекутся. Скоро увидимся, «Боруссия»!