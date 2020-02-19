«Арсенал» может выкупить Та у «Байера»

Защитник «Байера» Джонатан Та может стать футболистом «Арсенала», сообщает Bild.

По информации источника, «канониры» хотят укрепить линию обороны и считают, что 24-летний немец способен помочь команде в этом. Как сообщает издание, в контракте Та есть пункт о выкупе за 40 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Та провел за «Байер» 26 матчей во всех турнирах, на счету защитника 1 результативная передача, 4 желтых карточки и 1 удаление. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего немца в 37 миллионов евро.