«Арсенал» готов купить Гнабри в 2023 году

Руководство «Арсенала» хочет бесплатно приобрести полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри, пишет Sport 1. Контракт футболиста с мюнхенцами истекает 2023 году.

По данным источника, канониры хотели купить игрока уже этим летом, однако то, что клуб не смог попасть в Лигу чемпионов, осложнило задачу.

Ранее сообщалось, что «Реал» также следить за ситуацией с Гнабри в «Баварии».

Футболист хочет продолжить выступать в немецком клубе, но с более высокой зарплатой, однако стороны пока не могут договориться о деталях соглашения.

В этом сезоне футболист провел в бундеслиге 34 игры, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.