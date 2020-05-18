Арсен Венгер: «Убежден, что матчи без зрителей повредят футболу»

Руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола и экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о проведении матчей без зрителей в связи с пандемией коронавируса.

С 16 мая руководство бундеслиги возобновило сезон, проводя матчи без зрителей.

— Повредят ли матчи без зрителей футболу? Я в этом убежден, — цитирует Венгера beIN Sports. — Это может быть решением в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной. Но это все еще лучший способ завершить сезон... Мы запретили проводить игры со зрителями, сейчас на стадионах только игроки, это выглядит пустовато, но я должен признать, что преданность футболистов игре мне приятна.