Арсен Венгер: «Из «Баварии» ни с кем не общался»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию, что он может возглавить «Баварию». По данным британских СМИ, мюнхенцы заключат контракт с Венгером до конца сезона, чтобы летом попробовать договориться с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом или Томасом Тухелем из «ПСЖ».

— Я прекрасно знаю людей, которые принимают решения в «Баварии», — приводит слова Венгера Bild. — Когда-то я действительно мог возглавить этот клуб. Но сейчас я ни с кем не общался.

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