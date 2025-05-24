«Штутгарт» победил «Арминию» в финале Кубка Германии

«Штутгарт» обыграл «Арминию» в финале Кубка Германии — 4:2.

У «швабов» дубль сделал Энцо Мийо, голы также забили Дениз Ундав и Ник Вольтемаде. У клуба из Билефельд, выступающего в третьей лиге, отметились Юлиан Кания, автогол на счету Джоша Вагномана.

«Штутгарт» в четвертый раз в истории выиграл Кубок Германии.