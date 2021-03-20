«Лейпциг» победил «Арминию» и сократил отставание от «Баварии» до 1 очка
«Лейпциг» обыграл «Арминию» в стартовом матче 26-го тура чемпионата Германии. Команда Юлиана Нагельсманна занимает второе место в таблице, отставание от «Баварии» составляет одно очко. У мюнхенцев есть игра в запасе.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
26-й тур
«Арминия» — «Лейпциг» — 0:1 (0:0)
Гол: Забитцер, 46.
«Арминия»: Ортега, Бруннер (Лаурсен, 86), Нильссон, Пипер, Лукокви (Шипплок, 88), Влап (Кордова, 69), Майер, Притль, Окугава (Фоглзаммер, 84), Клос (Гебауэр, 86), Доан.
«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Кампль (Мукьеле, 87), Забитцер, Форсберг (Хван Хи Чхан, 69), Нкунку, Ольмо (Хенрикс, 78), Айдара (Поульсен, 78), Адамс.
Предупреждения: Пипер, 71. Бруннер, 83. Кампль, 85.
Судья: Вилленборг.
19 марта. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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