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«Лейпциг» победил «Арминию» и сократил отставание от «Баварии» до 1 очка

00:23
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«Лейпциг» обыграл «Арминию» в стартовом матче 26-го тура чемпионата Германии. Команда Юлиана Нагельсманна занимает второе место в таблице, отставание от «Баварии» составляет одно очко. У мюнхенцев есть игра в запасе.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

26-й тур

«Арминия» — «Лейпциг» — 0:1 (0:0)

Гол: Забитцер, 46.

«Арминия»: Ортега, Бруннер (Лаурсен, 86), Нильссон, Пипер, Лукокви (Шипплок, 88), Влап (Кордова, 69), Майер, Притль, Окугава (Фоглзаммер, 84), Клос (Гебауэр, 86), Доан.

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Кампль (Мукьеле, 87), Забитцер, Форсберг (Хван Хи Чхан, 69), Нкунку, Ольмо (Хенрикс, 78), Айдара (Поульсен, 78), Адамс.

Предупреждения: Пипер, 71. Бруннер, 83. Кампль, 85.

Судья: Вилленборг.

19 марта. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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