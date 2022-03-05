«Аугсбург» переиграл «Арминию»

«Арминия» проиграла «Аугсбургу» в матче 25-го тура чемпионата Германии — 0:1. Игра прошла на стадионе в Билефельде.

Автором единственного забитого гола стал полузащитник Даниэль Калиджури. 34-летний немец в начале второго тайма точно пробил в нижний угол ворот соперника.

«Арминия» идет на 15-м месте в турнирной таблице бундеслиги, а «Аугсбург» — на 14-м.