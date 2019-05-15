Арьен Роббен: "Уже три раза прокрутил матч с "Айнтрахтом" в своей голове"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен, который летом покинет команду по истечении контракта, провел последнюю пресс-конференцию в футболке клуба. Он рассказал, что сосредоточен на матче 34-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом", в котором мюнхенцы могут в седьмой раз подряд стать чемпионами.

– Десять лет – долгий срок, – приводит пресс-служба клуба слова Роббена. – Я считаю, что если время для тебя пролетает быстро, то это хороший знак. Это означает, что ты получал удовольствие и чувствовал себя комфортно. Я полностью сосредоточен на субботнем матче (34-й тур чемпионата Германии с "Айнтрахтом"). Для меня это совершенно особенный матч. Я хочу направить всю свою энергию на него. Это было бы просто супер. Я уже три раза прокрутил этот матч в своей голове. Но это были лишь мои мечты. Но мечты можно воплотить в жизнь, и я уверен, что все получится.

Я всегда хочу большего. Ради этого я играю в футбол и живу жизнью профессионального футболиста. Это часть моего характера. Возможно, в этом виноваты мои родители. Без этого менталитета я, скорее всего, не зашел бы так далеко. Даже мои коллеги иногда говорят, что я сумасшедший. Клуб добился отличного прогресса в своем развитии. Я горжусь тем, что смог внести в этот прогресс свой вклад.

Ранее 35-летний голландец провел 200-й матч в составе "Баварии", который пришелся на встречу 33-го тура чемпионата Германии с "Лейпцигом" (0:0).

Роббен перешел в "Баварию" из "Реала" в 2009 году и выиграл с ней 7 чемпионатов, 4 Кубка и 5 Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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