Арьен Роббен: "Планирую дальше играть"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен, который летом покинет команду по истечении контракта, размышляет о том, в каком клубе он мог бы продолжить карьеру, сообщает Sky Sports.

– Мне хотелось бы продолжить карьеру, планирую дальше играть в футбол. Я выступал в серьезных чемпионатах, играл на высоком уровне на протяжении всей своей карьеры. Не знаю, смогу ли я пригодиться командам, которые борются за попадание в шестерку или восьмерку лучших. Посмотрим, – приводит слова Роббена Sky Sports.

Ранее 35-летний голландец провел 200-й матч в составе "Баварии", который пришелся на встречу 33-го тура чемпионата Германии с "Лейпцигом" (0:0).

Роббен перешел в "Баварию" из "Реала" в 2009 году и выиграл с ней 7 чемпионатов, 4 Кубка и 5 Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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