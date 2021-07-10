Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Анзор Кавазашвили удивлен переходом Лунева в «Байер»

11:40
Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» переход бывшего голкипера «Зенита» Андрея Лунева в «Байер».

«Меня удивило то, что такая команда попросила вратаря из России. Я был горд за то, что наш российский вратарь был приглашен в такой топ-клуб. У них же есть вратарь основной, зачем им еще один пригодился? Лунев считает, что ему нужно развивать свое мастерство в европейской команде. В России он развиваться не будет, как классный вратарь», — сказал Кавазашвили «СЭ».

В конце июня после окончания контракта с «Зенитом» 29-летний Лунев стал свободным агентом.

Вратарь выступал за команду из Санкт-Петербурга с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 179
Все опросы
Что ждет Лунева в «Байере»?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Почему назначен пенальти в пользу сборной Англии и почему не вмешался ВАР? Объясняет инспектор УЕФА
Задержанные за убийство президента Гаити рассказали о заказчике
Вирусолог рассказал, сколько раз можно переболеть COVID-19
Какой вы овощ по знаку зодиака
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
3
Офсайд