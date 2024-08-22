Кавазашвили: «О таких вратарях, как Нойер, можно говорить только восхитительными эмоциями »

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение голкипера «Баварии» Мануэль Нойер о завершении карьеры в сборной Германии.

«О таких вратарях, как Нойер, можно говорить только приятными, восхитительными эмоциями и называть их выдающимися личностями в своем деле. О его игре у меня только самые приятные воспоминания. Я счастлив, что часто появляются классные вратари, о которых можно говорить только приятное, просто хвалить их и сравнивать с предыдущими поколениями вратарей. Жаль, что он закончил, но всему бывает конец. Нойер — один из лучших вратарей мира. Мне было очень приятно смотреть игры сборной Германии с его участием. Желаю ему, чтобы он нашел себе достойное место в футболе или в бизнесе. А может, и в политике», — цитирует Vprognoze.ru Кавазашвили.

Нойер является рекордсменом сборной Германии по количеству проведенных матчей среди вратарей (124). Также 38-летнему голкиперу принадлежит рекорд по числу «сухих» встреч в футболке Бундестим (51).