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Кавазашвили: «О таких вратарях, как Нойер, можно говорить только восхитительными эмоциями »

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение голкипера «Баварии» Мануэль Нойер о завершении карьеры в сборной Германии.

«О таких вратарях, как Нойер, можно говорить только приятными, восхитительными эмоциями и называть их выдающимися личностями в своем деле. О его игре у меня только самые приятные воспоминания. Я счастлив, что часто появляются классные вратари, о которых можно говорить только приятное, просто хвалить их и сравнивать с предыдущими поколениями вратарей. Жаль, что он закончил, но всему бывает конец. Нойер — один из лучших вратарей мира. Мне было очень приятно смотреть игры сборной Германии с его участием. Желаю ему, чтобы он нашел себе достойное место в футболе или в бизнесе. А может, и в политике», — цитирует Vprognoze.ru Кавазашвили.

Нойер является рекордсменом сборной Германии по количеству проведенных матчей среди вратарей (124). Также 38-летнему голкиперу принадлежит рекорд по числу «сухих» встреч в футболке Бундестим (51).

Мануэль Нойер. Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии
Источник: Vprognoze.ru
Анзор Кавазашвили
Мануэль Нойер
Футбол
Сборная Германии по футболу
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