«Антон был на высоте, сделал пару сумасшедших сэйвов». Радулов похвалил Худобина после победы над «Колорадо»

Нападающий «Далласа» Александр Радулов подвел итоги седьмого матча 1/2 финала конференции против «Колорадо» (5:4 ОТ). Он отметил игру вратаря «Старз» Антона Худобина.

— Мне сегодня хотелось бы отметить всю команду, — цитирует российская версия официального сайта НХЛ слова Радулова. — Соперник тоже был очень серьезным. Поэтому мы все понимали между собой, что не будет так легко, даже когда мы повели 2-0 в серии. Да, мы хотели победить раньше. Но все пришло к седьмому матчу.

А седьмая игра — это что-то необыкновенное. И очень радует, когда у тебя получается в ней победить. В том году мы во втором раунде проиграли в седьмом матче «Сент-Луису» во втором овертайме. И была большая горечь после такого поражения. Всегда неприятно так заканчивать сезон. Вроде были так близко к победе, а в итоге вылетели.

Но в этом году все случилось иначе, нам повезло. Где-то вратарь сыграл очень здорово. Был на высоте, сделал пару сумасшедших сэйвов. Да и все ребята хорошо бились, на самом деле. Все молодцы!