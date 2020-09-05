«Антон был на высоте, сделал пару сумасшедших сэйвов». Радулов похвалил Худобина после победы над «Колорадо»
Нападающий «Далласа» Александр Радулов подвел итоги седьмого матча 1/2 финала конференции против «Колорадо» (5:4 ОТ). Он отметил игру вратаря «Старз» Антона Худобина.
— Мне сегодня хотелось бы отметить всю команду, — цитирует российская версия официального сайта НХЛ слова Радулова. — Соперник тоже был очень серьезным. Поэтому мы все понимали между собой, что не будет так легко, даже когда мы повели 2-0 в серии. Да, мы хотели победить раньше. Но все пришло к седьмому матчу.
А седьмая игра — это что-то необыкновенное. И очень радует, когда у тебя получается в ней победить. В том году мы во втором раунде проиграли в седьмом матче «Сент-Луису» во втором овертайме. И была большая горечь после такого поражения. Всегда неприятно так заканчивать сезон. Вроде были так близко к победе, а в итоге вылетели.
Но в этом году все случилось иначе, нам повезло. Где-то вратарь сыграл очень здорово. Был на высоте, сделал пару сумасшедших сэйвов. Да и все ребята хорошо бились, на самом деле. Все молодцы!
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https://www.nhl.com/ru/news/radulov-stepped-up-for-stars-in-epic-game-seven/c-318898526