Анхелиньо раскритиковал Гвардьолу за отношение к футболисту

Бывший защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо рассказал, что у него остались не лучшие впечатления от работы с главным тренером Хосепом Гвардьолой.

«После перехода из ПСВ в «Манчестер Сити» я оказался в центре его внимания. Пеп наблюдал за мной в двух предсезонных встречах и больше не дал мне шансов. Так что я был счастлив переходу в «Лейпциг» и стал полноценной частью клуба. В «Лейпциге» я почувствовал доверие с первого дня. Клуб и тренер дали мне невероятный толчок вперед. Теперь я счастлив и имею возможность стабильно играть», — цитирует Анхелиньо Goal.com.

В 2020 году Анхелиньо перешел в «Лейпциг» на правах аренды, а в феврале этого года подписал полноценный контракт с немецким клубом.