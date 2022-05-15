Андрей Лунев: «В «Байере» рассчитывают на меня в следующем сезоне»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о своем будущем в немецком клубе. Экс-голкипер «Зенита» накануне провел первый в карьере матч в бундеслиге в 38-м, заключительном туре чемпионата — против «Фрайбурга» (2:1).

— Я доволен своей игрой во вчерашнем матче, рад, что команда вырвала победу на 97-й минуте, мы выглядели лучше соперника. Руководство, тренерский штаб, партнеры поздравили с хорошей игрой. Через несколько часов на неделю улетаем в Мексику, где состоится товарищеский матч, — сказал Лунев «РБ Спорт».

— Что говорит руководство «Байера» о вашем будущем в клубе и увеличении количества игрового времени?

— В команде рассчитывают на меня в новом сезоне. Более детально о своем будущем буду готов говорить через какое-то время после окончания сезона, когда мы сядем и поговорим с руководством «Байера».

— Возможно ли возвращение в Россию в летнее трансферное окно?

— Возвращаться в РПЛ на данном этапе не планирую, варианты в Премьер-Лиге не рассматриваю. У меня еще год контракта с «Байером».

Лунев перешел в «Байер» в июле 2021 года и подписал контракт до 2023 года. В этом сезоне он провел по матчу в Лиге Европы и чемпионате Германии.