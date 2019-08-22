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Аналитика «Вердера», следившего за тренировкой «Хоффенхайма» при помощи дрона, оштрафовали на 500 евро
оштрафовали на 500 евро за шпионаж

14:56
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Региональный совет Карлсруэ оштрафовал аналитика «Вердера» на 500 евро за шпионаж за тренировкой «Хоффенхайма» с помощью дрона, сообщает Bild.

В декабре 2018 года. «Хоффенхайм» подал жалобу на беспилотник, летавший над базой команды во время тренировки, которая была удовлетворена. Тренер «Вердера» Флориан Кофельдт заявил, что при подготовке к игре с «Хоффенхаймом» (1:1) не использовал полученную таким образом информацию. Спортивный директор клуба Франк Бауманн взял на себя всю ответственность за случившееся.

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